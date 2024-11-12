Иван Обляков: у меня проблем в сборной с Пруцевым вообще нет

Полузащитник сборной России Иван Обляков перед товарищеским матчем со сборной Брунея ответил на вопросы журналистов.

Фото: ПФК ЦСКА

- Иван, как тебе то, что матч пройдёт в Краснодаре, учитывая непростую логистику? Обрадовались или наоборот?

- Конечно, непросто добираться, но мы все здесь. Полдня добирались вчера до места. Ничего страшного. Не мы решаем. Мы приехали сюда играть за сборную, поэтому все хорошо.



- Аншлаг ожидаете?

- Я думаю, будет аншлаг, потому что на каждом матче "Краснодара" всегда, когда сюда приезжаешь, много болельщиков.



- Совсем недавно было дерби, и оно получилось горячим. Сейчас, допустим, вы с Пруцевым в одной команде. Может вы по-мужски обсудили, пожали друг с другом руку по прошествии всего?

- Да нет, мы нормально к этому относимся. Понятно, что прошло какое-то время. Уже эмоции и страсти поутихли. Просто пообщались на эту тему, не более того. В игре, когда я ударил, уже извинился. Поэтому проблем вообще нет ни с моей, ни с его стороны.



Виктор Драгунов, Rusfootball.info