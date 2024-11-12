- Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее… Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную.
Центрфорвард Артем Дзюба стал игроком "Акрона" в сентябре этого года. 36-летний нападающий делит звание лучшего бомбардира сборной России с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым. Напомним, в активе обоих по 30 забитых мячей в футболке национальной команды.
В пятницу, 15 ноября, команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Брунеем в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев: 80% нападающих в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что 36-летний нападающий "Акрона" Артем Дзюба до сих пор лучше большинства форвардов в России.
Фото: ФК "Акрон"