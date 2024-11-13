"По игре мне "Ростов" импонирует больше, чем некоторые другие клубы. Правда, кажется, что им пора делать следующий шаг для достижения результата. Позиционная атака, прессинг, использование вратаря есть и работает, но нужно искать новые шаги для развития. Это и есть работа тренера. Мне бы, кстати, было интересно посмотреть за тренировочным процессом Валерия Георгиевича. Я бы съездил к нему на стажировку", - поделился Шаронов.
После 15-ти туров "Ростов" имеет в своем активе 17 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Главный тренер дончан Валерий Карпин занимает свой пост в команде, с небольшим перерывом, с декабря 2017-го года. Карпин совмещает работу в клубе с тренерством в национальной сборной России.
Роман Шаронов начинал свою тренерскую карьеру во второй команде казанского "Рубина". С июня по декабрь 2019-го года бывший центральный защитник возглавлял основную команду клуба из столицы Татарстана. С октября 2020-го по июнь 2021-го Шаронов работал ассистентом в кипрском "Пафосе", а с лета 2022-го по май 2024-го года возглавлял "СКА-Хабаровск".
Источник: "РБ Спорт"
Роман Шаронов заявил о желании пройти стажировку у Валерия Карпина в "Ростове"
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов поделился впечатлениями от игры "Ростова" в текущем сезоне.
Фото: Telegram-канал ФК "Рубин"