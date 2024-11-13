Футболисты сборной Брунея прибыли в Краснодар, где проведут товарищеский матч с национальной командой России, сообщает источник.
Сборная России сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре 15-го ноября, а 19-го числа проведет товарищескую встречу с Сирией в Волгограде. Напомним, что в октября РФС не смог найти соперника для сборной России во время международной паузы. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
Национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года, российские клубы также не принимают участие в турнирах ФИФА и УЕФА.
Источник: "Матч ТВ".
Сборная Брунея прибыла в Краснодар на матч с Россией
Сборная Брунея находится в Краснодаре, где сыграет с национальной командой России.
Фото: Сергей Астахов / Матч ТВ