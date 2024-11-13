"Необходимо понять, какая задача стоит перед командой. "Динамо" готово бороться за пьедестал, но до достижения трофеев не дотягивает. Состав хороший, но в "Динамо" нет баланса между атакой и обороной", - цитирует Кобелева Metaratings.
После 15-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 30 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место с 12-ю очками.
Напомним, что команда Марцела Лички уступила московскому "Локомотиву" на своем поле в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Кобелев: "Динамо" готово бороться за пьедестал, но до достижения трофеев не дотягивает
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о шансах бело-голубых на чемпионство
Фото: ФК "Динамо"