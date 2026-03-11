Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Мостовой: к Максименко у меня вопросов нет

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об игре вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Во многих мячах не вижу его вины вообще. У нас бывают восторгаются, когда три игры команда всухую сыграла: "Как здорово! Опять всухую матч!" А я смотрю статистику: три удара — и все выше ворот.

Даже если брать игру с "Акроном", во всех голах нет его вины. С "Динамо", может, один мог вытащить максимум. К Максименко у меня вопросов нет", - сказал Мостовой.

После возобновления текущего сезона московский "Спартак" провел два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одну игру в Кубке России, в которых забил 9 мячей и 10 голов пропустил.

Александр Максименко - воспитанник Академии красно-белых. В этом сезоне 27-летний голкипер сыграл в 21 матче за команду во всех турнирах, пропустил 33 мяча и 5 раз оставил ворота "сухими".

Источник: "СЭ"

