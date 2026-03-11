Мостовой: к Максименко у меня вопросов нет

Даже если брать игру с "Акроном", во всех голах нет его вины. С "Динамо", может, один мог вытащить максимум. К Максименко у меня вопросов нет", - сказал Мостовой.
После возобновления текущего сезона московский "Спартак" провел два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одну игру в Кубке России, в которых забил 9 мячей и 10 голов пропустил.
Александр Максименко - воспитанник Академии красно-белых. В этом сезоне 27-летний голкипер сыграл в 21 матче за команду во всех турнирах, пропустил 33 мяча и 5 раз оставил ворота "сухими".
Источник: "СЭ"