Шишкин назвал одного из теневых лидеров "Спартака"

Маркиньос решает. Это один из теневых лидеров", - сказал Шишкин.
Маркиньос пополнил состав "Спартака" летом 2024 года, перейдя из венгерского "Ференцвароша". Действующий контракт 26-летнего вингера с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 23 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 7 забитых голов и 3 результативные передачи.
Напомним, перед началом сезона Маркиньос взял в "Спартаке" 10-й игровой номер.
Источник: "Чемпионат"