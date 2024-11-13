"Очень много потеряно очков с принципиальными соперниками. Во втором круге можно все это нивелировать, но пока не видно, за счет чего. В атаке не в каждом матче получается действовать максимально эффективно. Учитывая подбор футболистов, мне кажется, что ЦСКА еще может прибавить. Местами получаются очень хорошие матчи, а местами в атаке бывает как-то неэффективно", - заявил Алдонин.
По итогам 15-ти туров чемпионата России московский ЦСКА занимает в турнирной таблице 6-е место. В активе подопечных Марко Николича, который возглавил команду летом текущего года, 27 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. Второй круг начнется для ЦСКА в субботу, 23-го ноября, домашним матчем с "Ростовом".
Всего до зимнего перерыва в РПЛ "армейцы" проведут три матча. Помимо "Ростова", соперниками московского клуба будут "Рубин" и "Факел".
Источник: "РБ Спорт"
Алдонин: ЦСКА потерял очень много очков с принципиальными соперниками. Во втором круге можно это нивелировать
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от выступления "армейцев" в первом круге РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА