"Испытываю замечательные чувства, вновь надевая футболку "Спартака". Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со "Спартаком", - сказал Глушаков.
Напомним, в последний раз красно-белые становились чемпионами в 2017 году, когда главным тренером команды был итальянский специалист Массимо Каррера, а Глушаков играл за московский клуб. Сейчас ему 37 лет, он имеет контракт с подмосковными "Химками", но выступает в футбольной Медиалиги за клуб "СКА-Ростов". В своей карьере Глушаков играл за "Локомотив", "Спартак", "Пари НН", "Ахмат" и армянский "Урарту.
Недавно состоялся матч легенд "Спартака" и "Динамо", в нем принял участие Денис Глушаков.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Глушаков: обещаю, я вернусь в "Спартак", чтобы взять чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что вернется в стан красно-белых, чтобы завоевать чемпионский титул с командой.
Фото: ФК "Спартак"