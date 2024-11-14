"Если он куда-то хочет переходить, ему лучше уехать в Европу. Зачем в "Зенит"? "Локомотив" тоже топ-клуб", - сказал Стукалов.
19-летний атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прямо сейчас является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 10 голов. Молодой российский игрок опережает нападающих "Краснодара" и "Спартака" Джона Кордобу и Манфреда Угальде, которые забили по 8 мячей. Также на счету Батракова шесть голевых передач, в Кубке России Алексей записал на свой счет один гол и два ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого российского игрока в 5 миллионов евро, контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Московский "Локомотив" по итогам 15 туров идет на третьем месте, набрав 34 очка, от первого места команду отделяет три балла.
Источник: "РБ Спорт"
Стукалов: зачем Батракову переходить в "Зенит"? "Локомотив" тоже топ-клуб
Бывший главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов поделился мнением о том, стоил ли полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову переходить в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"