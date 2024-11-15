- Они играют в смелый футбол. Но клуб в последнее время нестабилен. Именно этого не хватает. "Спартак" хочет выигрывать, но не знает как. Быстро хотят результата, не желают терпеть, - цитирует Шаронова "РБ Спорт".
Коллектив Деяна Станковича в нынешнем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей и набрал 28 баллов, клуб идет на пятой строчке в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на девять очков.
В следующем туре красно-белые на "Лукойл Арене" примут "Локомотив", игра пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.
Шаронов: "Спартак" хочет побеждать, но не знает как
Бывший футболист и тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался об игре столичного "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ