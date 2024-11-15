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Самедов: при Станковиче у "Спартака" будет хорошее будущее

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Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне нравится то, что он делает. Его тренировочный процесс, взаимопонимание с командой. Нахожусь под впечатлением от стажировки и верю, что при Станковиче у "Спартака" будет хорошее будущее", - цитирует Самедова "РБ Спорт".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Слишковича. Ранее специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".

После 15-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".

Спартак
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