- В первую очередь, я сейчас коплю на квартиру. Вот мой ответ, - передает слова Батракова "Матч ТВ".
В этом сезоне Батраков выходил на поле в составе "железнодорожников" в 19 матчах, забил 11 голов и сделал восемь голевых передач. Футболист является лучшим бомбардиром РПЛ.
Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до середины 2027 года. Ранее в клубе неоднократно высказывались, что с игроком в ближайшее время будет подписано новое соглашение. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять млн евро.
Батраков рассказал, на что тратит свою зарплату
19-летний атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос, на что тратит свою зарплату.
Фото: Официальный сайт РПЛ