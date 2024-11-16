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Батраков рассказал, на что тратит свою зарплату

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19-летний атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос, на что тратит свою зарплату.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- В первую очередь, я сейчас коплю на квартиру. Вот мой ответ, - передает слова Батракова "Матч ТВ".

В этом сезоне Батраков выходил на поле в составе "железнодорожников" в 19 матчах, забил 11 голов и сделал восемь голевых передач. Футболист является лучшим бомбардиром РПЛ.

Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до середины 2027 года. Ранее в клубе неоднократно высказывались, что с игроком в ближайшее время будет подписано новое соглашение. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять млн евро.

Алексей Батраков
Локомотив
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