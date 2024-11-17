"Конечно же, нужны такие матчи. Нам надо показывать, что у нас есть сборная, есть игроки, которые играют за честь страны. Независимо от тех критиков, коих очень много, каждый делает свою работу, организовывает матчи. Сейчас все знают ситуацию. Обязательно нужно стараться организовывать матчи в каждой международной паузе", - приводит слова Сычёва "Советский спорт".
15 ноября сборная России под руководством Валерия Карпина в Краснодаре провела товарищеский матч с командой Брунея. Встреча завершилась победой россиян со счётом 11:0. Данная победа стала самой крупной в истории национальной команды.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде. Соперником россиян станет национальная команда Сирии. Начало встречи запланировано на 19:30. Стоит отметить, что результаты обоих матча будут учтены при подсчёте рейтинга ФИФА, в котором сборная России на данный момент занимает 34-е место.
Сычёв: такие матчи, как с Брунеем, нужны России
Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался о необходимости проведения сборной России товарищеских матчей с такими соперниками, как Бруней.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу