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Пануччи - о работе в сборной России: когда наступали холода, я был в Риме

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Бывший защитник "Милана" Кристиан Пануччи рассказал о работе в тренерском штабе главного тренера сборной России Фабио Капелло.
Фото: Getty Images
"Когда я был футболистом, играл в холода. Но сборные команды заканчивают год в ноябре, я так и не застал самые холодные дни в России. В самые лютые морозы находился в Риме", - цитирует Пануччи "РБ Спорт"

Экс-футболист "Милана" и "Реала" Кристиан Пануччи работал в тренерском штабе сборной России с июля 2012-го по ноябрь 2014-го года. Под руководством главного тренера Фабио Капелло, в чей тренерский штаб входил Пануччи, сборная России участвовала в Чемпионате Мира-2014 в Бразилии.

После ухода из сборной России Пануччи возглавлял итальянские клубы "Ливорно" и "Тернана". Последним местом работы 51-летнего специалиста остается сборная Албании, которую он покинул весной 2019-го года.

Сборная России
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