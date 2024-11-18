"Лучший тренер первого круга? Семак. За его стабильность и то, что он уже какой сезон подряд продолжает удерживать команду на высочайшем уровне. "Зенит" в этом сезоне уже столкнулся с травмами, но сначала Семак нашел связку Глушенкова и Вендела, а сейчас без Максима находит варианты для команды. Сергей Богданович пока самый стабильный тренер из всех, а это главное", - заявил Радченко.
Чемпион России пяти последних сезонов "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой половины сезона. В активе подопечных Сергея Семака 36 очков в 15-ти матчах, а отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 1 очко. До конца календарного года "Зенит" проведет три матча в РПЛ.
В 16-м туре, сразу после перерыва на сборные, "Зенит" сыграет на выезде с "Оренбургом", в рамках 17-го тура клуб из Санкт-Петербурга примет на своем поле "Крылья Советов", а в заключительном 18-м туре сыграет дома с "Акроном". В ноябрьскую паузу на матчи сборных "Зенит" уступил на выезде турецкому "Фенербахче" в товарищеском матче (2:1).
Источник: "Матч ТВ"
Радченко: Семак - лучший тренер первого круга РПЛ, уже какой сезон подряд удерживает "Зенит" на высоком уровне
Экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко назвал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером первой половины РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"