"Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году", - приводит слова Пачона Sport24.
Ранее о договорённости проведения в 2025 году товарищеского матча между сборными России и Нигерии сообщил агент Тимур Гурцкая. Сборная Нигерии в рейтинге ФИФА по состоянию на 24 октября занимает 36-е место, сборная России - на две строчки выше.
На 19 ноября у россиян запланирован заключительный в календарном году товарищеский матч - со сборной Сирии. Матч пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
В Нигерии подтвердили возможность проведения матча со сборной России весной 2025 года
Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон прокомментировал информацию о проведении в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу