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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
СирияНе начат

В Нигерии подтвердили возможность проведения матча со сборной России весной 2025 года

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Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон прокомментировал информацию о проведении в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году", - приводит слова Пачона Sport24.

Ранее о договорённости проведения в 2025 году товарищеского матча между сборными России и Нигерии сообщил агент Тимур Гурцкая. Сборная Нигерии в рейтинге ФИФА по состоянию на 24 октября занимает 36-е место, сборная России - на две строчки выше.

На 19 ноября у россиян запланирован заключительный в календарном году товарищеский матч - со сборной Сирии. Матч пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Сборная России
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