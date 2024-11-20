"Сейчас я сконцентрирован на выступлении за "Црвену Звезду". У нас остался ещё месяц до паузы. Но если бы появилось что-то интересное, всегда бы рассмотрел. У меня остались хорошие воспоминания о России, я был там очень доволен. Если появится предложение из РПЛ, мне было бы интересно и я бы всегда подумал", - заявил Спаич.
Сербский центральный защитник Урош Спаич перебрался в "Краснодар" из бельгийского "Андерлехта" летом 2018-го года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 6 миллионов евро. Сезон 2020/21 серб провел на правах аренды в нидерландском "Фейеноорде", а с января 2022-го перебрался в турецкий клуб "Касымпаша" на постоянной основе.
С января прошлого года Спаич выступает на родине в составе "Црвены Звезды". В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 1 гол в составе "Црвены" во всех турнирах. Контракт 31-летнего защитника с его нынешним клубом истекает в конце сезона.
Источник: "Чемпионат"
Капитан "Црвены Звезды" Урош Спаич заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ
Экс-защитник "Краснодара" Урош Спаич заявил о желании вернуться в Россию
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