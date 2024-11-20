Защитник сборной России Валентин Пальцев рассказал, против каких сборных хотел был сыграть

"Если бы нас в скором времени допустили, хотелось бы сыграть с Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией", - цитирует Пальцева "Чемпионат".
Сборная Аргентины является действующим чемпионом Мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы переиграли сборную Франции (3:3, пен 4:2). Сборная Испании - действующий победитель Евро-2024. В финальном матче "фурия роха" минимально одолела сборную Англии (2:1).
Сборная России в ноябре провела два товарищеских матча - против сборных Брунея и Сирии. Оба матча завершились разгромными победами россиян, 11:0 и 4:0. На счету Валентина Пальцева 2 матча в составе сборной России. Дебютировал в национальной команде 23-летний защитник в сентябре в матче против Вьетнама (3:0).
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Фото: официальный сайт РФС