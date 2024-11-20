Напомним, 19 ноября сборная России в Волгограде провела товарищеский матч против Сирии и одержала победу со счетом 4:0. Миранчук начал поединок в стартовом составе с капитанской повязкой и отметился одним забитым мячом.
- Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества, - цитирует Семина "РБ Спорт".
Миранчук с лета 2024 года выступает в МЛС за "Атланту Юнайтед", куда перебрался из итальянской "Аталанты". Футболист провел за новую команду 13 матчей во всех турнирах, записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи на партнеров.
29-летний Миранчук выступает за сборную России с лета 2015 года. Всего на его счету 46 матчей за национальную команду, в которых он забил восемь голов.
Семин: Алексей Миранчук достоин капитанской повязки в сборной
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал капитанскую повязку в сборной России у Алексея Миранчука.
Фото: официальный сайт РФС