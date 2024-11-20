Как сообщает пресс-служба бело-голубых, марокканский футболист по итогам голосования набрал более 45 процентов голосов болельщиков. Вторым стал Муми Нгамалё (26%), а третьим – Хорхе Карраскаль (17%).
21-летний футболист в октябре провел пять матчей и забил четыре гола, также на его счету одна голевая передача.
Маухуб выступает за "Динамо" с лета 2024 года, перейдя из "Раджи" за 1,7 миллиона евро.
Всего на счету футболиста 13 матчей за московскую команду, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Контракт Маухуба с "Динамо" действует до середины 2029 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 млн евро.
"Динамо" назвало имя лучшего футболиста команды в октябре
Нападающий столичного "Динамо" Мехди Маухуб признан лучшим игроком команды в прошлом месяце.
Фото: ФК "Динамо"