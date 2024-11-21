"Очень жаль, что карьера Захаряна развивается таким образом - парню нужно играть! Но постоянно ему что-то мешает. Я думаю, что ему не стоило переходить в "Сосьедад". Может, ему стоило перейти в "Зенит"! Но точно не знаю, интересовался ли клуб Арсеном. Хочется пожелать ему терпения и удачи, он - талант, но от травм в футболе никто не застрахован", - заявил Силкин.
Полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом прошлого года. В свой первый сезон в Испании Захарян провел 40 матчей, включая 5 - в Лиге Чемпионов. На счету атакующего полузащитника 1 гол 2 результативные передачи.
В сезоне 2024/25 Арсен Захарян на поле не появлялся. Всю предсезонную подготовку и первую часть чемпионата российский полузащитник пропустил из-за повреждения.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: может, Захаряну стоило перейти в "Зенит", но не знаю, интересовался ли им клуб
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о карьере полузащитника Арсена Захаряна в Испании.
Фото: Getty Images