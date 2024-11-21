"Будет равная игра, "Спартак" дома играет, это тоже небольшое преимущество. Да, "Локомотив" поувереннее себя чувствует, но это дерби. Для меня обе команды — равны. Сколько помню матчей, всегда были результативными. Поэтому, мое мнение — будет боевая ничья 2:2 или 3:3. Потому что команды любят атаковать и есть кому забивать", - приводит слова Павлюченко "СЭ".
Московские команды "Спартак" и "Локомотив" встретятся друг с другом 23 ноября на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Игра команд в первом круге завершилась победой "железнодорожников" со счётом 3:1.
В турнирной таблице команд разделяет одна позиция: "Локомотив" с 34-я набранными очками занимает третье место, а "Спартак", который сейчас в активе имеет 28 очков, расположился на пятой строчке.
Павлюченко: для меня "Спартак" и "Локомотив" сейчас равны
Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко поделился своими ожиданиями от предстоящей в 16-м туре РПЛ встрече обеих команд.
Фото: ФК "Локомотив"