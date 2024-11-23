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"Они из группы-то не могли выйти". Булыкин выразил сомнения в перспективах "Зенита" на победу в еврокубке

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что "Зенит", участвуя в еврокубках, мог бы завоевать трофей.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда "Зенит" был в лучшей форме, они из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей, я думаю, у них точно были бы проблемы. Учитывая такие высказывания, можно сказать, что и сборная России выиграла бы Лигу наций, если бы участвовала сейчас", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".

Петербургский "Зенит" выигрывал чемпионат России последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые после первого круга, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от футбольного клуба "Краснодар", который на данный момент лидирует в РПЛ, составляет одно очко.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против "Оренбурга". Стартовый свисток должен прозвучать в 12:00 по московскому времени.

Зенит
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