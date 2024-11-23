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Сычёв: "Локомотив" предпочтительнее "Спартака" по составу

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Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался перед очным матчем этих команд в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Сычёв не стал называть фаворита предстоящей игры, но отдал предпочтение "железнодорожникам".

- "Локомотив" предпочтительнее "Спартака" по составу. Игра не будет скучной. Фаворита нельзя определить, неизвестно, что покажет "Спартак". Отдам предпочтение "Локомотиву", - цитирует Сычёва "РБ Спорт".

Встреча 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 23 ноября на поле красно-белых, начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.

На данный момент "Спартак" имеет в своем активе 28 баллов и идет пятым в турнирной таблице, у "Локомотива" 34 очка, команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в РПЛ.

Локомотив
Спартак
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