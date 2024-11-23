- Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с "Локомотивом" и "Спартаком", как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами. И что случилось? Что-то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.
Сегодня, 23 ноября, "Локомотив" крупно проиграл в столичном дерби "Спартаку". Матч 16-го тура РПЛ прошел на "Лукойл Арене" и закончился со счетом 5:2 в пользу красно-белых. Это поражение стало четвертым для "железнодорожников" в нынешнем чемпионате.
Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от второго места увеличилось до четырех баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Смородская - о крупном поражении "Локомотива" от "Спартака": у Галактионова случилось головокружение от успехов
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала проигрыш красно-зеленых "Спартаку" в 16-м туре чемпионата России (2:5).
Фото: ФК "Локомотив"