"Мы сто процентов доминировали в матче с "Динамо" и заслуживали большего. Как складывалась игра и как сложилась, окей. Мы удовлетворены ничьей. Но сегодня должны были выигрывать", - цитирует Котова "СЭ".
Сегодня, 24-го ноября, воронежский "Факел" сыграл вничью с московским "Динамо" на своем поле в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Фомин и Гиоргобиани.
После 16-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками. В 17-м туре чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Спортдир "Факела": мы удовлетворены ничьей с "Динамо", но сегодня должны были выигрывать
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов высказался о ничьей с московским "Динамо" в 16-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Динамо"