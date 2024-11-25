"Главная проблема – мотивация. Эти легионеры, которые сейчас вкусно едят и хорошо пьют в "Зените", они просто потеряли всякую мотивацию. Они выходят, как профессора, которые делают нам одолжение, что они вышли на поле. Глаза не горят, в борьбу не лезут, академично так, ни одного разрезающего паса в штрафную, ни одной борьбы острой в чужой штрафной", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 16-го тура, набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего преследователя - футбольного клуба "Краснодар" - составляет одно очков. В следующем туре "Зенит" 1 декабря на своём поле сыграет против самарских "Крыльев Советов".
В настоящее время в заявке петербуржцев находится 14 иностранных футболистов, из которых 11 в матчах чемпионата России считаются легионерами.
Наумов: легионеры "Зенита", которые сейчас вкусно едят и хорошо пьют, потеряли всякую мотивацию
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о главной проблеме петербургского "Зенита" в сезоне-2024/25.