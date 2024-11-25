"Он мальчик такой у нас, как красивая женщина может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью. Это его право, и он может себе это позволить, потому что он незаменимый главный тренер национальной команды. Другие у нас на этот пост не рассматриваются", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
Влерий Карпин с декабря 2017 года занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". В недавнем интервью 55-летний специалист сообщил, что по нефутбольным причинам его посещают мысли об отставке из команды. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Ростов" после 16-го тура, набрав 20 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Помимо "Ростова", Валерий Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России по футболу. Его контракт с Российский футбольным союзом по работе в национальной команде рассчитан на срок до июля 2028 года. В последних шести товарищеских матчах россияне под его руководством одержали шесть сухих побед с общим счётом 34:0.
"Он может себе это позволить". Кавазашвили сравнил Карпина с женщиной-кокеткой
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере сборной России и футбольного клуба "Ростов" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"