"Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все", - заявил Дзюба.
Ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба подверг критике футбольных комментаторов. Дзюба заявил, что комментаторам не хватает навыков для того, чтобы давать оценки эпизодам на футбольном поле из-за отсутствия опыта игры на высоком уровне. В частности, форвард заявил, что комментатор Константин Генич провел свою футбольную карьеру "на первенстве водокачки" и "обыгрывал там людей с колокольчиком".
Позже Константин Генич в своих социальных сетях написал, что гордится своей футбольной карьерой, и "ни одна псина" не будет ставить ее под сомнение. Конфликт Дзюбы и Генича начался в 2021-м году со спора на юбилее российского тренера Леонида Слуцкого.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Дзюба ответил Геничу: что-то про псину вякает, а потом звонит Слуцкому и умоляет помирить нас
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба ответил комментатору Константину Геничу на критику в свой адрес.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте