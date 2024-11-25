"Если у Рагнара русская жена, значит он разделяет российские ценности, не просто так же он хочет работать в России. Сейчас многие боятся высказывать свое мнение, а он не испугался, потому что жил здесь и знает правду. Молодец. Сигурдссон достоин получить российское гражданство. Он может передать свой опыт. Ведь наверняка, в Исландии, как и в Европе, есть другие методики тренировок, которые могут быть полезны в российском футболе", - заявила Журова.
Экс-защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон заявил о желании стать гражданином России. Часть своей футбольной карьеры Сигурдссон провел в России, в составе "Краснодара", "Рубина" и "Ростова". Последним иностранным клубом в карьере исландца был львовский клуб "Рух".
Профессиональную карьеру Рагнар Сигурдссон завершил на родине в клубе "Филкир". С января 2024-го года 38-летний экс-футболист работает в тренерском штабе клуба "Коупавогюр" в Исландии.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Журова: если у Сигурдссона русская жена, значит он разделяет российские ценности, он достоин гражданства
Депутат госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова экс-защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона о желании получить российский паспорт.
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