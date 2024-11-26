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В "Пари НН" подтвердили интерес к полузащитнику "Спартака" Игнатову

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В "Пари НН" подтвердили, что клуб интересуется футболистом "Спартака" Михаилом Игнатовым.
Фото: ФК "Спартак"
Спортивный директор нижегородцев Александр Удальцов заявил, что клуб хотел бы видеть воспитанника красно-белых в своем составе.

- Это хороший игрок, вопросов нет. Думаю, любой клуб, который находится чуть ниже оторвавшейся шестерки, хотел бы видеть в своем составе такого футболиста. Тут вопрос его желания, насколько он готов покидать команду, в которой он имеет мало игровой практики, или хочет остаться и бороться там за место в составе, - передает слова Удальцова "Матч ТВ".

Игнатов в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах Кубка России, но не отметился голевыми действиями. Также 24-летний футболист провел три матча в РПЛ.

Игнатов является воспитанником столичной команды, контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до декабря 2025 года, а трансферная стоимость Игнатова оценивается в два миллиона евро.

"Пари НН" в этом сезоне РПЛ в 16-ти турах набрал 16 баллов и идет на девятой строчке в таблице. В следующем туре коллектив Виктора Гончаренко на выезде встретится с "Ростовом", матч 17-го тура РПЛ пройдет 30 ноября.

Михаил Игнатов
Спартак
Нижний Новгород
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