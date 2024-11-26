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Президент "Оренбурга": преклоняю голову перед Федорищевым за обозначение темы коррупции в футболе

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал слова губернатора Самарской области о наличии коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Оренбург"
"Я преклоняю голову перед Федорищевым за то, что он очень профессионально как государственный чиновник обозначил эту тему. Есть органы управления футболом. После такого заявления они не могут не отреагировать, и какие-то меры, безусловно, будут приняты. Еще раз хочу сказать, что поддерживаю высказывание губернатора и напоминаю, что футбольный клуб "Оренбург" выступает за честное судейство и игру", - приводит слова Еремякина "Матч ТВ".

26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление, что от футбольного клуба "Крылья Советов" некие преступники требуют оплаты долга, который возник из-за неоплаты услуг судейскому корпусу. Кроме того, губернатор утверждает, что в коррупционной системе судейства принимают участие больше 10 клубов Российской Премьер-Лиги, а объем средств, которые расходуются на взятки, превышает полмиллиарда рублей ежегодно.

Футбольный клуб "Оренбург" после 16-го тура РПЛ сезона-2024/25 с 8-ю очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Оренбург
Крылья Советов
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