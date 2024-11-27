"Очевидно, тут есть состав преступления статьи 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования". Он сказал, что к нему пришел некий человек и предложил заплатить за судейство. Это и есть оказание противоправного влияния. Это преступление, это не какое?то там административное, не просто плохо, а уголовное преступление", - приводит слова Прокопца "Матч ТВ".
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы судейства в российском футболе. Со слов 35-летнего государственного деятеля, в функционировании этой системы принимают участие более 10 клубов Российской Премьер-Лиги, траты которых в совокупности составляют больше 500 миллионов рублей.
А некие преступники обвиняли футбольный клуб из Самары "Крылья Советов" в наличии задолженности в размере 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу. Однако фактов, которые бы подтвердили данные заявления и могли быть использованы для возбуждения уголовного дела, нет.
"Тут есть состав преступления". Юрист дал экспертную оценку словам Федорищева о коррупции в футболе
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал заявление главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева