Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

"Тут есть состав преступления". Юрист дал экспертную оценку словам Федорищева о коррупции в футболе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал заявление главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Очевидно, тут есть состав преступления статьи 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования". Он сказал, что к нему пришел некий человек и предложил заплатить за судейство. Это и есть оказание противоправного влияния. Это преступление, это не какое?то там административное, не просто плохо, а уголовное преступление", - приводит слова Прокопца "Матч ТВ".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы судейства в российском футболе. Со слов 35-летнего государственного деятеля, в функционировании этой системы принимают участие более 10 клубов Российской Премьер-Лиги, траты которых в совокупности составляют больше 500 миллионов рублей.

А некие преступники обвиняли футбольный клуб из Самары "Крылья Советов" в наличии задолженности в размере 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу. Однако фактов, которые бы подтвердили данные заявления и могли быть использованы для возбуждения уголовного дела, нет.

Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится