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Нападающий "Ростова" Голенков раскритиковал формат Кубка России

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о формате Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
"Хочу захейтить нынешнюю Кубковую систему. Для меня непонятно, почему команда, которая добралась до финала Пути РПЛ, но проиграла в нем, сращу вылетает из турнира. Получается, чтобы добраться до главного финала, нам нужно пройти двух соперников, что по верхней сетке, что по нижней. Считаю, что это неправильные условия, я не понимаю такого обновления", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".

Вчера, 27-го ноября, "Ростов" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1 и вышел в полуфинал верхней сетки. Также борьбу за трофей в 1/2 финала Пути РПЛ продолжат петербургский "Зенит", московский ЦСКА и победитель пары "Локомотив" - "Динамо" (2:1 - первый матч).

В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 18 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".

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