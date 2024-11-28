"Хочу захейтить нынешнюю Кубковую систему. Для меня непонятно, почему команда, которая добралась до финала Пути РПЛ, но проиграла в нем, сращу вылетает из турнира. Получается, чтобы добраться до главного финала, нам нужно пройти двух соперников, что по верхней сетке, что по нижней. Считаю, что это неправильные условия, я не понимаю такого обновления", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
Вчера, 27-го ноября, "Ростов" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1 и вышел в полуфинал верхней сетки. Также борьбу за трофей в 1/2 финала Пути РПЛ продолжат петербургский "Зенит", московский ЦСКА и победитель пары "Локомотив" - "Динамо" (2:1 - первый матч).
В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 18 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".
Нападающий "Ростова" Голенков раскритиковал формат Кубка России
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о формате Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"