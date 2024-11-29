- Особенного настроя у футболистов "Ростова" на "Спартак" не было. Мы просто хотели скорее исправить ситуацию, которая сложилась по ходу сезона. Сейчас будем усердно цепляться за Кубок, - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
Встреча между "Ростовом" и "Спартаком" прошла на этой неделе и завершилась победой донской команды со счетом 2:1. Таким образом, "Ростов" продолжит участие в Кубке России в Пути РПЛ, а "Спартак" будет играть в Пути регионов.
Голенков в этом сезоне провел в Кубке России шесть матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. В РПЛ он также забил четыре мяча, но провел 12 матчей.
Форвард "Ростова" Голенков: будем усердно цепляться за Кубок России
Егор Голенков, автор одного из двух мячей в ворота "Спартака", высказался об игре со столичной командой.
Фото: ФК "Ростов"