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В Таджикистане рассказали, когда возможен матч со сборной России

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Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал, когда возможен матч с национальной командой России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года", - цитирует Салиева "СЭ".

В ноябре сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. Также сборная России в ноябре одержала победу над Сирией со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году команда Валерия Карпина может сыграть с Нигерией, Сенегалом и Шри-Ланкой. В 2024 году Россия одержала победу над Вьетнамом (3:0), Белоруссией (4:0) и Сербией (4:0).

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