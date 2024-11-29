"Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года", - цитирует Салиева "СЭ".
В ноябре сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. Также сборная России в ноябре одержала победу над Сирией со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году команда Валерия Карпина может сыграть с Нигерией, Сенегалом и Шри-Ланкой. В 2024 году Россия одержала победу над Вьетнамом (3:0), Белоруссией (4:0) и Сербией (4:0).
В Таджикистане рассказали, когда возможен матч со сборной России
Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал, когда возможен матч с национальной командой России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ