Безруков: "Рубин" может быть выше ЦСКА в РПЛ

- Для "Рубина" возможно быть выше ЦСКА в турнирной таблице. Мы набрали хороший ход в конце года, хочется сейчас по максимуму набрать очков до зимней паузы, - цитирует игрока казанской команды "Чемпионат".
"Рубин" в текущем сезоне РПЛ одержал шесть побед и потерпел шесть поражений, в четырех матча казанцы сыграли вничью. "Рубин" с 22 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
Матч между ЦСКА и "Рубином" пройдет сегодня, 30 ноября в рамках 17-го тура РПЛ, начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.
Безруков в нынешнем сезоне РПЛ провел 11 матчей и отметися одним голевым пасом.