По информации источника, сумма отступных за нападающего из Коста-Рики для российских клубов составляет 80 миллионов евро.
Ранее в СМИ была информация, что четыре английских клуба заинтересованы в услугах футболиста "Спартака". Сообщалось, что скауты присутствовали на последних матчах красно-белых и остались довольны игрой нападающего. Для зарубежных клубов отступные в контракте Угальде прописаны в размере 30 млн евро.
В текущем сезоне Угальде провел за "Спартак" 16 матчей в РПЛ, в которых 12 раз поразил ворота соперников и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в девять миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": отступные форварда "Спартака" Угальде для клубов РПЛ - 80 миллионов евро
В контракте форварда "Спартака" Манфреда Угальде прописана сумма отступных для клубов РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ