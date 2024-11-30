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"РБ Спорт": отступные форварда "Спартака" Угальде для клубов РПЛ - 80 миллионов евро

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В контракте форварда "Спартака" Манфреда Угальде прописана сумма отступных для клубов РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
По информации источника, сумма отступных за нападающего из Коста-Рики для российских клубов составляет 80 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация, что четыре английских клуба заинтересованы в услугах футболиста "Спартака". Сообщалось, что скауты присутствовали на последних матчах красно-белых и остались довольны игрой нападающего. Для зарубежных клубов отступные в контракте Угальде прописаны в размере 30 млн евро.

В текущем сезоне Угальде провел за "Спартак" 16 матчей в РПЛ, в которых 12 раз поразил ворота соперников и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в девять миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

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