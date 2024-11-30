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"Если будет 10 клубов, мы в каждом туре получим суперматчи". Шалимов предложил реформировать РПЛ

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Российский тренер Игорь Шалимов поделился идеями об изменениях в чемпионате и Кубке России.
Фото: ФК "Урал"
- На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата — если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получим суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали.

На данный момент российская Премьер-лига представлена 16-ю командами. По итогам сезона клубы, занявшие две последние строчки напрямую вылетят в Первую лигу. Команды, занявшие 13-е и 14-е места проведут стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе.

После 16 сыгранных туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 39 очков. "Краснодар" занимает вторую позицию, отставая от петербуржцев на один балл. Топ-3 замыкает "Локомотив", набравший 34 очка.

В зоне прямого вылета находятся "Ахмат" и "Оренбург", накопившие 9 и 8 очков соответственно.

Источник: "РБ Спорт"

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