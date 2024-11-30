"Я бы даже пока не называл кого-то конкурентами "Зенита" в борьбе за титул. Мы видим, что и "Локомотив" теряет очки, проигрывая с крупным счетом. Эта команда вряд ли выдержит чемпионскую гонку. И "Краснодар" оступается в матчах с противниками, которых к лидерам нашего футбола не отнесешь. Посмотрим, как он сыграет со "Спартаком" и "Локомотивом". "Краснодар" — более опасный соперник для "Зенита", - приводит слова Радченко "РБ Спорт".
После 16-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский "Зенит", который заработал 39 очко. На одно очко меньше набрал располагающийся на второй строчке футбольный клуб "Краснодар". Тройку лидеров текущего сезона Российской Премьер-Лиги в настоящее время замыкает московский "Локомотив", у которого в активе сейчас 34 очка.
В матчах 17-м тура, которые запланированы на 1 декабря, "Локомотив" дома сыграет с подмосковными "Химками", "Зенит на своём поле примет самарские "Крылья Советов", а "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
Радченко: не стал бы кого-то называть конкурентами "Зенита" в борьбе за титул
Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"