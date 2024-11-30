— Три гола с угловых. Всё ли наигрывалось?
— Нет, не всё. Один из розыгрышей должен был быть другим, но один игрок был свободным, там сами разыграли.
— В какой момент перестали волноваться за результат?
— Наверное, поспокойнее стало после 3:0.
— Почему Осипенко не пробил пенальти?
— Отдал Комличенко. Я спросил, зачем он это сделал. Сказал, что для уверенности Комличенко.
30 ноября в Ростове-на-Дону прошёл матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между местным "Ростовом" и нижегородским "Пари НН". Встреча завершилась победой ростовчан со счётом 4:0. В составе хозяев голами отличились дважды Осипенко (на 32-й и на 65-й мин.), Саравия (на 60-й мин.), Комличенко (на 73-й мин. - с пенальти).
Благодаря этой победе подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка, в турнирной таблице обогнали казанский "Рубин" и расположились на седьмой строчке.
В следующем туре "Ростов" 7 декабря на своём поле встретится с самарским Крыльями Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: Осипенко дал пробить пенальти Комличенко для уверенности Николая
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ сезона-2024/25 над нижегородским "Пари НН" со счётом 4:0.
Фото: ФК "Ростов"