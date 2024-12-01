"Ни одна команда Испании 30 млн евро за Угальде не даст. Его красная цена для Испании — 6. Если он забьет 25 и кто-то очень захочет — 7, 10. Но никакие не 12-15-20 точно нет. Ни в Испанию, ни в Германию. Англия переплачивает, но не за игрока из России", - цитирует Генича "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартака" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Угальде интересен ряду европейских клубов, в том числе - клубам из английского чемпионата. После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Генич: ни одна команда Испании 30 миллионов евро за Угальде не даст. Его красная цена - 6 миллионов
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"