- Отлично. "Спартак" в одну калитку разнёс соперника, сражался на каждом участке поля. Неслись, хотели выиграть все стыки. Даже то, что все отскоки были в пользу "Спартака", - это о том, что они больше хотели выиграть и оказывались на мяче.
"Краснодар" был похож на стадо беременных коров. Еле-еле ходили, особенно тогда, когда Угальде на их половине отбирал мяч, по два-три защитника обводя. Давно такого раскладного "Краснодара" не видел.
Видно, что Мусаев не может настроить команду на победу в глобальном плане. Казалось бы, "Зенит" сегодня проиграл - благоприятная для "Краснодара" ситуация, и ничего не было лучше, чем перед большой паузой в чемпионате завершить этот отрезок лидером. Но все произошло наоборот. Все происходит именно так, как и ожидаем от этого тренера. Это тренер не для победы, а на какие-то короткие промежутки.
1 декабря 2024 года "Спартак" одержал крупную победу во встрече 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:0) . Дублем отметился коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. В активе "Спартака" 34 очка и третья строка в турнирной таблице, при отставании от лидирующего "Зенита" в 5 очков. "Краснодар" с 38-ю очками занимает 2 место.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: "Спартак" сражался на каждом участке. "Краснодар" был похож на стадо беременных коров
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Краснодаром" в матче РПЛ (3:0).