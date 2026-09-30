Оздоев рассказал об адаптации в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев прокомментировал адаптацию в новом клубе.

Фото: ФК "Краснодар"

"Вроде все хорошо. Меня здорово приняли здесь, как иностранцы, так и российские ребята. Проблем точно никаких не возникло.