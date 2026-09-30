Оздоев рассказал об адаптации в "Краснодаре"

"Вроде все хорошо. Меня здорово приняли здесь, как иностранцы, так и российские ребята. Проблем точно никаких не возникло.
Самое главное, чтобы каждый из нас знал, к чему и куда мы идем. Дай Бог, чтобы в мае мы увидели хороший результат", - сказал Оздоев.
Магомед Оздоев вернулся в чемпионат России этим летом, покинув греческий ПАОК, за которой он провел три сезона, в качестве свободного агента. Контракт с 33-летним полузащитником заключен до июня 2028 года.
В составе краснодаской команды хавбек принял участие в 12 матчах РПЛ и Кубка страны, в которых провел на поле 405 минут игрового времени и отметился одним забитым мячом.
Источник: "СЭ"