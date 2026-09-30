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"Ожидали немного другого". Круговой раскритиковал газон в Казани после матча сборной России

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал состояние поля после товарищеской игры с Ираном (2:0).
Фото: РФС / Сборная России
"Не хочется про него говорить. Ожидали немного другого. Тяжелый газон.

Долго думали, какие бутсы надевать. Ноги застревали в земле, были тяжелыми. В первом тайме еще более-менее, но после уже сложновато", - сказал Круговой.

Вчера, 29 сентября, в Казани состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана. Игра проходила на стадионе "Казань Арена" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет полузащитник Александр Головин. Встречу посетили 34 362 зрителя.

Источник: "СЭ"

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