"Ожидали немного другого". Круговой раскритиковал газон в Казани после матча сборной России

"Не хочется про него говорить. Ожидали немного другого. Тяжелый газон.
Долго думали, какие бутсы надевать. Ноги застревали в земле, были тяжелыми. В первом тайме еще более-менее, но после уже сложновато", - сказал Круговой.
Вчера, 29 сентября, в Казани состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана. Игра проходила на стадионе "Казань Арена" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет полузащитник Александр Головин. Встречу посетили 34 362 зрителя.
Источник: "СЭ"