Оздоев оценил старт сезона для "Краснодара"

"Оцениваю старт команды довольно позитивно, так как мы прошли этот отрезок без поражений в чемпионате. Это хороший момент для нас.
Да, в последних 3 турах мы потеряли важные очки, но мы играли против команд, которые хотели забрать у нас наши очки. Но я считаю, что команда движется в правильном направлении. Пауза на матчи сборных для нас очень даже кстати. Есть время, чтобы перезагрузиться", - сказал Оздоев.
На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" не потерпел ни одного поражения, одержал 6 побед подряд и трижды сыграл вничью. Команда набрала 21 очков в 9 прошедших турах и единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей на два балла.
После международной паузы, которая продлится до 10 октября, "быки" примут на своем поле дейсвтвующего чемпоина России "Зенит" в рамках 10-го тура чемпионата страны.