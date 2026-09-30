Оздоев оценил старт сезона для "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев высказался об игре команды в начале этого сезона.

Фото: ФК "Краснодар"

"Оцениваю старт команды довольно позитивно, так как мы прошли этот отрезок без поражений в чемпионате. Это хороший момент для нас.