Согласно информации, опубликованной Fanatik, главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук намерен пересмотреть тактику игры своей команды в атаке после международного перерыва.
Сообщается, что специалист планирует изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Он хочет укрепить взаимодействие между полузащитой и нападением, рассматривая вариант использования Батракова в качестве "десятки" - над двумя опорниками Лукасом Торрейрой и Габриэлом Сарой. Это решение направлено на более эффективное использование креативных способностей, точности передач и голевого потенциала Батракова.
Напомним, Батраков стал игроком турецкой команды этим летом, перейдя из московского "Локомотива".
Роль Батракова в "Галатасарае" будет изменена после паузы на сборные - Fanatik
Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук планирует изменить роль в команде российского хавбека Алексея Батракова.
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