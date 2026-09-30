Матчи Скрыть

Роль Батракова в "Галатасарае" будет изменена после паузы на сборные - Fanatik

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук планирует изменить роль в команде российского хавбека Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
Согласно информации, опубликованной Fanatik, главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук намерен пересмотреть тактику игры своей команды в атаке после международного перерыва.

Сообщается, что специалист планирует изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Он хочет укрепить взаимодействие между полузащитой и нападением, рассматривая вариант использования Батракова в качестве "десятки" - над двумя опорниками Лукасом Торрейрой и Габриэлом Сарой. Это решение направлено на более эффективное использование креативных способностей, точности передач и голевого потенциала Батракова.

Напомним, Батраков стал игроком турецкой команды этим летом, перейдя из московского "Локомотива".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится