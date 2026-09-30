"Есть еще в России такой клуб?". Орлов - о международной славе "Зенита"

У "Зенита" сейчас два футболиста в составе есть: один играет за сборную Аргентины, второй — за сборную Бразилии. Есть еще в России клуб такой?" - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В сентябре защитник "Зенита" Роман Вега впервые получил приглашение в национальную команду Аргентины. В этом сезоне 22-летний футболист провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Дуглас Сантос был вызван тренерским штабом Карло Анчелотти в сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах.