"Бордо" был продан за 1 евро

Испытывающий проблемы с финансами футбольный клуб "Бордо" выкуплен инвестиционным фондом.

Фото: ФК "Бордо"

"Бордо" избежал ликвидации благодаря сделке с инвестиционным фондом Park Bench, который купил клуб за 1 евро у Жерара Лопеса. Покупатель взял на себя значительные долги клуба. Сделка должна быть одобрена региональной комиссией по управленческому контролю Футбольной лиги Новой Аквитании для завершения.



"Бордо" выступал в 4-м дивизионе Франции последние два сезона и был близок к исключению. В сезоне-2026/27 он должен был выступать в 6-м по значимости дивизионе.



За свою историю клуб шесть раз выигрывал чемпионат Франции и четыре раза завоевывал Кубок страны.

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