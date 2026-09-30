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"Бордо" был продан за 1 евро

Испытывающий проблемы с финансами футбольный клуб "Бордо" выкуплен инвестиционным фондом.
Фото: ФК "Бордо"
"Бордо" избежал ликвидации благодаря сделке с инвестиционным фондом Park Bench, который купил клуб за 1 евро у Жерара Лопеса. Покупатель взял на себя значительные долги клуба. Сделка должна быть одобрена региональной комиссией по управленческому контролю Футбольной лиги Новой Аквитании для завершения.

"Бордо" выступал в 4-м дивизионе Франции последние два сезона и был близок к исключению. В сезоне-2026/27 он должен был выступать в 6-м по значимости дивизионе.

За свою историю клуб шесть раз выигрывал чемпионат Франции и четыре раза завоевывал Кубок страны.

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